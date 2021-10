La bêta publique de King of Fighters XV pour fin novembre

La saga King of Fighters va connaître un nouvel opus en février prochain. SNK prévoit une bêta publique fin novembre histoire de tester l’infrastructure réseau et avoir le retour des joueurs pour peaufiner leur bébé avant la sortie.

Sony et SNK ont annoncé lors du dernier State of Play que les possesseurs de PS5 et PS4/Pro pourront tester King of Fighters XV entre le 20 et le 23 novembre prochain. Cette bêta donnera accès à 8 personnages : Dolores, nouvelle venue de KOF XV, Shun’ei, héros de KOF XV, Yashiro, Shermie et Chris de la Team Orochi et, Kyo Kusanagi, Iori Yagami et Chizuru Kagyura de la Team Sacred Treasures. Côté modes, la bêta proposera les modes Casual Match et Room Match pour les combats en ligne. Les modes Entraînement et Versus pourront être joués hors ligne.

Pour rappel, King of Fighters XV est le 15ème titre de la saga sans compter les spin-offs. Il s’agit d’un jeu de combat tag team à savoir du 3 contre 3 avec relais entre les combattants. Le jeu final proposera quelques 39 personnages jouables.

King of Fighters XV sera disponible le 17 février 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.