Un nouveau DLC pour Cuphead l’été prochain

Le désormais fameux shoot’em up au look de dessin animée du siècle dernier, Cuphead, revient sur le devant de la scène avec un nouveau DLC à venir l’été prochain.

Studio MDHR a profité du Game Awards 2021 pour dévoiler les images du futur DLC de son Cuphead nommé The Delicious Last Course. Annoncé il y a quelques temps, on n’avait pas pu trop voir à quoi cela allait ressembler. Le Game Awards 2021 a donc été l’occasion de dévoiler la bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessous.

Même s’il s’agit d’une extension, l’équipe a semble-t-il fait bien plus pour enrichir leur jeu de nouveautés. Avec facétie, l’histoire de cette extension va emmener nos héros Cuphead et Mugman dans le D.L.C. Isle, une île inexplorée. Evidemment, cette île est truffée d’ennemis et de boss qu’il va falloir combattre.

Cette extension va notamment voir débarquer Ms. Chalice comme personnage avec ses propres capacités et bien entendu d’immenses boss à combattre. Certaines phases de certains boss sont plus imposants avec plus d’animations que le combat complet avec des boss du jeu de base.

Cuphead The Delicious Last Course DLC sera disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, le 30 juin 2022.