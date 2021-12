L’une des premières vidéos de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots en 4K grâce à l’IA

Vous ne le savez peut-être pas mais depuis quelques temps sur notre chaîne Youtube PlayscopeTimeline nous proposons des versions upscalées en 4K d’anciennes vidéos grâce à une technologie d’intelligence artificielle. On a passé l’une des premières bandes-annonces de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots à la moulinette.

Il m’aura fallu plus de 7 heures de calcul pour obtenir cette version upscalée en 4K et améliorée par l’IA. S’il reste encore des imperfections et quelques glitchs visuelles, cela donne une petite idée de ce que pourrait être un remaster de MGS4. Malheureusement à ce jour, Konami n’a donné aucune indication de vouloir se relancer dans la saga Metal Gear. Cela est bien dommage car avec les technologies modernes, les plateformes actuelles, de véritables remakes des MGS1 à 4 pourraient certainement toucher un nouveau public tout en ravivant des souvenirs à tous ceux qui ont connu les différents épisodes. J’oublie volontairement les remasters qui, s’ils sont propres, sont trop proches des originaux.

Voici donc la vidéo ci-dessous d’un bon quart d’heure qui rappellera certainement des souvenirs à certains. Il s’agit d’une des deux vidéos de l’E3 2006. Pour moi, ce jeu est surtout le souvenir d’un test dans un contexte particulier puisque Konami avait rassemblé plus de 80 journalistes venant des quatre coins du monde dans un hôtel parisien afin qu’ils puissent tester le jeu pendant 3 jours. L’éditeur avait tellement peur des fuites et des spoils que nous avions tous signé un accord de non-divulgation. Il m’a fallu 29 heures pour terminer le jeu en zappant je l’avoue certaines cinématiques méga trop longues :p Tous les journalistes français avaient mis un point d’honneur à terminer le jeu. Pour connaître d’autres journalistes d’autres pays européens également, cela avait permis d’échanger nos ressentis. Bref, comme je disais un contexte particulier pour un titre tout aussi particulier.

En travaillant sur cette vidéo, je me suis demandé ce que pourrait être un MGS4 sur PS5, XSX ou PC avec un moteur moderne type Unreal Engine 5, des contrôles modernes et surtout un framerate à 60FPS. On peut toujours rêver n’est-ce pas? Si les 4 épisodes étaient refaits, je pense que je me les referais intégralement :p J’avoue que le dernier Metal Gear Solid V The Phantom Pain m’avait moins attiré.

Si seulement Konami avait la volonté de faire ce que Capcom a fait avec ses remakes des premiers volets de Resident Evil…

