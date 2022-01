Take 2 rachète l’éditeur mobile Zynga

L’industrie du jeu vidéo ne cesse de bouger depuis sa tendre jeunesse il y a une quarantaine d’année. La concentration n’a rien d’étonnant après toutes ces décennies. Et ces derniers temps, cela concerne souvent la concentration entre éditeurs de jeux vidéo traditionnels et éditeurs de jeux mobiles.

J’oublie volontairement l’autre aspect de l’industrie à savoir le rachat, la fermeture et l’ouverture de studios qui est encore plus récurrent. Aujourd’hui, je vais vous parler du rachat de Zynga par Take Two.

Vous connaissez certainement tous Take Two pour des sagas comme leurs NBA 2K, leurs Mafia ou même leur saga Bioshock mais aussi surtout pour les titres Rockstar Games comme les Grand Theft Auto et les Red Dead Redemption. Take Two comprend également leur nouveau label Private Division. L’éditeur a donc décidé d’étoffer son offre sur mobile et rachetant tout simplement un des gros éditeurs côté jeux sur mobile à savoir Zynga connu pour des titres comme FarmVille, CSR2, etc.

Ce rachat va se faire moyennant la modique somme de 12,7 milliards de dollars avec pour objectif de lancer des titres consoles/PC sur mobiles. Il est vrai qu’avec la puissance des smartphones et de tablettes modernes et leur montée en puissance ces dernières années, ces appareils sont d’ores et déjà capables de proposer des superproductions des plus convaincantes. Ce rachat va également permettre à Take Two s’acquérir les ressources et l’expertise de Zynga dans le domaine du gaming mobile.

Take Two n’évoque pas encore de titres précis mais on peut s’attendre à ce que certains titres de leur catalogue se voient adaptés ou servent d’inspiration pour des titres sur mobiles. On verra ce que cela donnera probablement pas avant un an ou deux.