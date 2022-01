PlayerUnknown’s Battlegrounds désormais en free to play sur Stadia

PlayerUnknown’s Battlegrounds que les fans connaissent sous le diminutif PUBG arrive enfin sur Stadia. Voilà de quoi se lancer dans des parties de battle royale avec une excellente connexion entre les joueurs. Enfin, espérons…

Même si PUBG n’est pas nouveau puisque le titre était gratuit pour les abonnés Stadia Pro, il ne l’était pas pour ceux qui n’avaient pas l’abonnement. Google Stadia rend donc ce jeu accessible à tous avec ou sans abonnement Stadia Pro. Vous allez donc pouvoir vous lancer dans ce célébrissime battle royale en vous connectant tout simplement sur Stadia avec un simple compte et évidemment une connexion internet qui tienne la route vu que c’est du cloud gaming. A noter que le jeu permet le cross-play et vous pourrez donc vous retrouver à jouer contre des joueurs sur consoles (pas de PCiste semble-il ce qui n’est pas plus mal ^_^).

Pour rappel, PUGB va passer totalement en free to play sur consoles et PC dès demain, c’est donc une bonne occasion de se lancer sur Stadia sans se soucier des téléchargements tout en profitant d’une excellente interconnexion entre les joueurs, tout du moins entre joueurs Stadia.

PlayerUnknown’s Battlegrounds est disponible sur PS4, Xbox One, PC, iOS et Android.