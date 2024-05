GTA VI devrait sortir pour l’automne 2025

Je suis sûr que beaucoup d’entre vous trépignent d’impatience de découvrir le prochain volet d’un célébrissime et populaire saga à savoir GTA VI. Il va falloir encore patienter.

Depuis l’annonce du projet et la toute première vidéo (que je vous remets ci-dessous), on n’avait plus de nouvelles. Rockstar Games avait seulement indiqué un vague 2025 comme période de sortie. Evidemment, vu qu’il s’agit du jeu le plus attendu des prochains mois, les rumeurs ont circulé quant à un retard et bien d’autres péripéties à prendre au conditionnel. Beaucoup de rumeurs évoquaient un retard pour une sortie en 2026.

A en croire par leur dernier rapport financier, Take Two Interactive – maison-mère de Rockstar Games – a confirmé que le jeu sortira bien en 2025 et un peu plus précisément à l’automne 2025. Il reste encore donc une bonne année et demi pour l’équipe de répondre au mieux aux attentes et aux espoirs des dizaines de millions de fans de la série.

Pour rappel, ce GTA VI n’est pour le moment prévu que sur PS5 et XSX/S. Rockstar Games n’a pas évoqué de version PC mais on peut s’attendre à une version des mois après à moins que l’évolution du marché d’ici là ne fasse changer les choses chez Rockstar Games.

GTA VI est prévu sur PS5 et XSX/S pour l’automne 2025.