Ubisoft annonce la compilation Assassin’s Creed The Ezio Collection sur Switch

Bon petite journée de réchauffé – il faut bien vu la météo actuelle. Ubisoft a décidé de sortir sa compilation Assassin’s Creed The Ezio Collection pour la Switch pour qui n’a jamais eu l’occasion de jouer à trois des volets de la saga.

Ou alors ceux qui se disent que ces jeux là seront super à rejouer sur l’écran riquiqui de la Switch. Bref, déjà disponible sur PS4, Xbox One et PC depuis 2016, cette compilation regroupant Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood et Assassin’s Creed Revelations va donc sortir sur Switch le mois prochain, plus précisément le 17 février 2022.

En bonus, deux court-métrages sur Ezio seront proposés à tous ceux qui achèteront la compilation. Celle-ci va bénéficier de quelques ajustements pour profiter des capacités de la Switch notamment sur le mode portable, les vibrations HD, l’interface tactile ou encore un HUD remanié et optimisé.

A noter, et cela ne vous surprendra pas, que la version physique de cette compilation ne comprend qu’Assassin’s Creed II. Tout le reste du contenu sera à télécharger et prendra jusqu’à 35 Go. Prévoyez donc une carte SD pour la circonstance.

Vous pouvez d’ores et déjà le précommander dès à présent pour 50€.

Assassin’s Creed The Ezio Collection sortira sur Switch le 17 février 2022. Cette compilation est disponible sur PS4, Xbox One et PC.