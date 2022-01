Kalypso Media se lance dans la simulation tennistique avec Matchpoint Tennis Championships

Les simulations tennistiques ne sont pas légion. Mis à part Tennis World Tour 2 de Nacon et précédemment AO Tennis, on n’a pas vraiment le choix. Un nouvel arrivant pourrait peut-être changer la donne.

Kalypso Media et Torus Games annoncent le lancement au printemps prochain de leur première simulation tennistique, Matchpoint Tennis Championships, prévu sur toutes les plateformes actuelles à savoir PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.

Les australiens de Torus Games se sont donc lancés un défi à savoir développer une simulation de tennis qui soit à la hauteur de ce sport. Il faut bien avouer – aussi étonnant que cela puisse paraître – qu’aucune simulation de tennis n’a vraiment convaincu toutes ces années, aucun éditeur/développeur n’ayant réussi à reproduire la quintessence de ce sport. Je me suis toujours demandé pourquoi les développeurs n’arrivaient pas à reproduire un sport où il y a maximum 4 joueurs sur un court contre 22 sur un terrain de foot 😉 Accessoirement, je me suis aussi toujours demandé à qui les développeurs confiaient les animations et même l’IA car bien souvent les comportements sont très loin d’être crédibles.

Enfin, on va donc espérer que Torus Games va réussir là où les autres ont plutôt échoué. Pour Matchpoint Tennis Championships, l’équipe a prévu 16 joueurs et joueuses professionnels jouables dès le lancement. Les fans retrouveront ainsi les stars :

Daniil Medvedev

Daniil Medvedev Garbine Muguruza

Andrey Rublev

Casper Ruud

Hubert Hurkaczs

Nick Kyrgios

Benoit Paire

Heather Watson

Hugo Gaston

Madison Keys

Victoria Azarenka

Carlos Alcaraz

Pablo Carreno Busta.

Taylor Fritz

Taylor Fritz Amanda Anisimova

Kei Nishikori

Comme toujours dans ce type de titre, on aura droit à un mode carrière complet avec son système de classement. Il sera possible de jouer seul ou à plusieurs en local ou en ligne. Divers modes d’entraînement permettront de parfaire sa technique de jeu. Pour les plus exigeants, l’équipe a prévu la possibilité de créer son propre avatar et de le personnaliser avec divers marques de vêtements ainsi qu’à lui attribuer des techniques de jeu. Cela reste donc très classique. A voir si tout cela sera parfaitement exécuté pour qu’on ait enfin une simulation de tennis réaliste.

Matchpoint Tennis Championships est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le printemps 2022.