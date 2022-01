La version Switch via cloud de Dying Light 2 Stay Human repoussée à plus tard

Si Dying Light 2 Stay Humain se prépare pour sortir sur la majorité des consoles de salon et sur PC dès le 4 février, les possesseurs de la Nintendo Switch vont devoir patienter.

Techland confirme que la version cloud de Dying Light 2 Stay Human ne sera pas disponible au même temps que les autres versions. Si aucune date précise n’a été donnée, Techland indique que cette version cloud ne sera pas disponible avant au moins six mois après le lancement des versions PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Cela nous emmène donc jusqu’au mois d’août au plus tôt.

Je miserais même sur une sortie qu’à la rentrée 2022 au plus tôt 😉 Patience donc si vous aviez prévu de découvrir ce jeu d’action/FPS/survie.

Dying Light 2 Stay Human est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 4 février 2022.