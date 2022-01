Egayez votre bureau avec les claviers et souris Logitech Pop

Logitech continue à proposer des périphériques de saisie. Mais cette fois-ci, on quitte un peu les designs classiques pour un style bien plus fun avec les Logitech Pop.

Comme l’indique son nom, cette gamme Pop a pour objectif de proposer un peu de couleur et de fun pour celles et ceux qui voudraient égayer leur bureau et délaisser les sempiternels couleurs sombres qu’on a l’habitude de voir pour nos claviers et nos souris.

Faisant partie de leur Logitech Studio Series qui comprend d’autres produits de la marque tels que les claviers K580 et K380, le Pop Keys et le Pop Mouse ont de quoi séduire. Avec des touches rondes, le Pop Keys est un clavier avec un look un peu old school tout en offrant des couleurs fun. Ce clavier dispose surtout de 4 touches emoji auxquelles vous pourrez affecter vos raccourcis ou emojis préférés via le logiciel Logitech Options disponible sur PC et Mac.. 4 autres touches imprimées avec des emoji sont inclus dans le pack si vous avez envie d’en changer. De type mécanique, ces changements de touche sont assez faciles. Les possesseurs de clavier gaming en savent quelque chose puisque ce clavier Pop Keys en reprend les composants.

La souris Pop Mouse tout en rondeurs suit la même philosophie à savoir proposer un design fun avec des fonctionnalités de base suffisantes pour la majorité des utilisateurs. Elle reprend le Smartwheel que les possesseurs des souris Master MX de la marque connaissent. En effet, la molette bascule automatiquement du mode haute précision à un mode défilement rapide.

Pour ces deux produits, il sera possible de les relier jusqu’à trois appareils à la fois via Bluetooth ou leur nouveau récepteur sans fil Logi Bolt. Vous pourrez alors facilement basculer leur utilisation d’un appareil à l’autre. Ces accessoires sont proposés en trois coloris : Blast, Daydream, Heartbreaker.

Les Pop Keys et Pop Mouse sont disponibles dès à présent pour des prix respectivement de 99€ et 39,99€.