Tapez des taikos sur Xbox avec Taiko No Tatsujin The Drum Master

Certains d’entre vous avez certainement de bons souvenir de la série de Taiko qui a écumé les salles d’arcade puis les consoles. Mais jusqu’à présent, la série n’avait jamais été adapté sur les consoles Xbox et PC.

Disponible depuis peu, Taiko No Tatsujin The Drum Master est donc le premier titre de la série à sortir sur les consoles Xbox ainsi que sur PC. Les abonnés aux Xbox Game Pass et PC Game Pass peuvent même déjà y goûter et jouer en rythme sur plus de 70 morceaux couvrant tous les genres histoire de varier les plaisirs. Si vous ne vous y êtes pas encore mis, il est temps d’aller le télécharger.

Taiko No Tatsujin The Drum Master est disponible sur XSX/S, Xbox One/X et PC dès à présent.