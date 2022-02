La PlayStation 5 a dépassé les 17 millions d’exemplaires

La PlayStation 5 caracole en tête dans les ventes de consoles nouvelle génération. Sony annonce ainsi fièrement avoir dépassé les 17 millions d’exemplaires. Mais cela aurait pu être bien mieux.

Sony a dévoilé lors de sa dernière conférence financière que la PlayStation 5 a dépassé les 17,3 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement et ce jusqu’au 31 décembre dernier soit en un peu plus d’un an. Ce chiffre est somme toute assez exemplaire lorsqu’on sait que Sony peine à produire pour satisfaire la demande toujours aussi forte. Il est quasiment certain ainsi que les ventes de la PS5 auraient probablement largement dépassé les 20 millions d’exemplaires sur cette période. Pour comparaison, la PS4 avait dépassé les 20,2 millions d’exemplaires sur une période similaire après son lancement.

Même si cela reste en deça de son prédécesseur, les ventes de la PS5 sont positives compte tenu de la conjoncture actuelle. Il est probable que les ventes de cette console fassent un bond lorsque Sony aura réglé la problématique de la production dans un contexte de pénurie des semi-conducteurs. Toutefois, le constructeur a réduit les prévisions de ventes pour le trimestre actuel indiquant par la même occasion que la production va continuer à être impacté par les pénuries actuelles pour de nombreux mois encore.

Donc, si vous n’avez pas réussi à acheter une PS5, vous allez devoir faire preuve de patience ou aller réserver la console chez votre revendeur si cela est possible et patienter… encore et encore…