Préparez-vous à taper de nouveaux des taikos virtuels avec Taiko No Tatsujin Rhythm Festival

La saga Taiko a connu bien des adaptations après sa sortie en borne d’arcade. Cette fois-ci, c’est à la Nintendo Switch d’y avoir droit.

Bandai Namco annonce ainsi Taiko no Tatsujin Rythm Festival pour la console hybride de Nintendo. A l’ordre du jour plus de 76 morceaux sur lesquels vous allez pouvoir tambouriner avec votre console en rythme pour scorer.

Taiko no Tatsujin Rythm Festival va proposer deux nouveaux modes de jeu : le mode Don-Chan Band et le mode Great Drum Toy War. Dans le premier, il s’agit de jouer à 4 en prenant part à un concert live. Dans le second, les joueurs pourront s’affronter.

Taiko no Tatjin: Rythm Festival est prévu uniquement sur Switch pour courant 2022. En attendant, voici déjà une première vidéo et une galerie d’images ci-dessous.