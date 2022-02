Sony montre le design final du PlayStation VR2

Sony avait déjà montré les manettes PS VR2 Sense et donné quelques caractéristiques mais jusqu’à présent, on n’avait aucune idée du look final du casque. C’est désormais chose corrigée avec l’annonce du jour.

Sony a donc dévoilé les premières photos de son prochain casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR2 mais également des PS VR2 Sense avec leur couleur définitive.

Sony va donc conserver le blanc immaculé du premier PS VR ainsi qu’un système d’arceau réglable similaire. De loin, le casque se rapproche de son prédécesseur avec une principale différence notable : il paraît plus fin, plus léger que son prédécesseur.

Comme l’indique Sony, le design du PS VR2 s’inspire de celui de la PS5. Rien d’étonnant donc qu’on ait ce blanc immaculé, le même que la PS5. C’est d’ailleurs la même équipe de design qui a travaillé sur les deux produits.

Les retours positifs sur le système d’arceau ajustable ont poussé Sony à le reprendre. De même, Sony a conservé le principe de la visière-écran ajustable qui permet d’approcher ou éloigner l’écran de son visage. La sortie audio pour les écouteurs reste au même emplacement. Si vous avez un PS VR premier du nom, vous ne serez donc pas trop dépaysé.

Sony a tout de même apporté des améliorations. On a ainsi une molette d’ajustement des lentilles qui permet d’ajuster la distance des lentilles entre vos yeux. Autre nouveauté visuellement invisible, la présence d’un moteur intégré pour le retour sur le casque. Sony l’avait déjà évoqué et les développeurs vont dont pouvoir provoquer des vibrations subtiles dans leur jeu qu’on ressentira au niveau de la tête.

Enfin, le PS VR2 va bénéficier d’un nouveau système de ventilation pour rendre le port confortable lors de longues parties ainsi que pour éviter la formation de buée sur les lentilles.

Dans le même souci du détail, on va retrouver la surface texturée avec les symboles PlayStation sur l’avant et l’arrière du casque comme celle qu’on a sur la PS5 et sur le DualSense.

Ce design plus compact et minimaliste devrait vraiment rendre l’utilisation du PS VR2 plus pratique et confortable. Avec des caractéristiques de très haut niveau suite à l’annonce lors du CES 2022, il va falloir surveiller ce nouveau casque VR.