Capcom annonce le développement de Street Fighter 6 avec un teaser vidéo

L’information avait un peu fuité ces derniers jours. Capcom profite de son évènement Capcom Pro Tour 2021 Season Final pour annoncer Street Fighter 6.

Bon autant vous le dire tout de suite, on n’en sait pas plus pour le moment. Capcom n’a fait que fournir quelques images et un teaser vidéo (cf.ci-dessous) pour titiller l’intérêt des millions de fans et confirmer – sans surprise – le développement de Street Fighter 6.

A en juger par la vidéo, il semblerait que le prochain volet bénéficie d’une nouvelle direction artistique. Terminé le look dessin animé pour un visuel un peu plus réaliste. Le teaser permet de voir un Ryu vieillissant faisant face au tout récent Luke, le dernier combattant à être arrivé sur Street Fighter V.

Pour le moment, Capcom n’a pas indiqué de plateforme concerné ni de date de sortie. Si vous voulez en savoir et en voir plus, il faudra attendre cet été. D’ici là, voici donc la vidéo et les images.