Des moniteurs mini-LED chez Viewsonic

Dans le domaine des moniteurs, on a eu droit pendant des années aux écrans LED et plus récemment à l’arrivée des écrans OLED aux tarifs assez prohibitifs. Viewsonic s’attaque aux écrans mini-LED avec trois modèles.

La technologie mini-LED qu’on peut considérer comme une alternative intermédiaire entre le LED traditionnel et l’OLED commence à se répandre. On le retrouve notamment sur les derniers iPad Pro ou encore les derniers Macbook Pro. Pour simplifier, le principal du mini-LED est un éclairage réparti sur bien plus de zones que sur les écrans LED traditionnels grâce à de petits LED éclairant une dalle IPS. Avec cette technologie, on gagne alors en luminosité et en homogénéité sans toutefois atteindre le niveau de qualité des OLED.

Viewsonic annonce donc trois modèles, l’Elite XG272G-2K, l’Elite XG321UG et l’Elite XG341C-2K. Les trois modèles ont des caractéristiques communes :

Dalle IPS

Technologie mini-LED avec 576 zones pour l’Elite XG272G-2K et 1152 zones pour les deux autres.

Ecran VESA HDR 1000 pour l’Elite XG272G-2K et 1400 pour les deux autres.

L’Elite XG272G-2K présente une dalle de 27 pouces à technologie d’affichage IGZO. Les gamers apprécieront son taux de rafraîchissement de 300 Hz et il est certifié Nvidia G-Sync Ultimate et Nvidia Reflex. Pour une image de qualité, ce moniteur répond à la norme VESA DisplayHDR 100 et possède une gamme de couleurs DCI-P3 95%. Il faudra toutefois attendre un peu puisque ce modèle ne sortira qu’au troisième trimestre 2022.

L’Elite XG321UG est un écran 32 pouces avec une résolution 4K UHD (3840 x 2160) avec un temps de réponse de 3ms. Le taux de rafraîchissement est de 144 Hz idéal pour la majorité des joueurs. Les capacités VESA DisplayHDR 1400 et 99% de la gamme de couleurs Adobe RVB devraient assurer une image de qualité. Cet écran est d’ailleurs précalibré en usine. Il devrait être disponible courant avril 2022.

Enfin le dernier modèle, l’Elite XG341C-2K est une version 34 pouces à dalle incurvé. Avec son taux de rafraîchissement maximum de 200 Hz overclocké, un temps de réponse de 1 ms et la compatibilité avec AMD FreeSync Premium Pro, ce moniteur vise également les gamers. Les créateurs de contenu et ceux qui veulent profiter d’une belle image apprécieront également la gamme de couleurs DCI-P3 97% ainsi qu’une luminosité maximale de 1400 nits avec les capacités VESA DisplayHDR 1400. Les joueurs sur les consoles next gen apprécieront l’entrée HDMI 2.1 qui leur permettront de profiter du mode 120 Hz de certains jeux sur PS5 et XSX/S. Ce moniteur est censé sortir incessamment sous peu.