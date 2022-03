Square Enix donne les configurations PC pour Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Le prochain action/RPG de Square Enix dont le développement a été confié à la Team Ninja de Koei Tecmo arrive prochainement. Vous voulez sans doute savoir quelle configuration PC sera nécessaire pour jouer avec.

Square Enix et la Team Ninja ont donc dévoilé les configurations PC minimales et recommandées pour pouvoir profiter de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, un jeu d’action/RPG dans un univers inédit avec un gameplay qui va rappeler la série Nioh a bien des joueurs développé par la même équipe. La Team Ninja n’est d’ailleurs pas totalement novice dans le développement pour Square Enix puisqu’ils avaient aussi produit Dissidia Final Fantasy NT sorti il y a 4 ans sur PS4.

Minimum Recommendée pour du 1080P60 OS Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit CPU AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i7-6700 AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-8700 RAM 8 Go RAM 16 Go RAM GPU AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go AMD Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Stockage 80 Go 80 Go DirectX Carte son compatible DirectX

Je profite de cette petite news pour vous proposer une nouvelle galerie d’images de ce titre ci-dessous.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sortira le 18 mars 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.