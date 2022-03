Apple dévoile une nouvelle gamme d’ordinateurs de bureau, les Mac Studio

BLOC INFO Date de sortie 18 mars 2022 Constructeur Apple Type Ordinateur de bureau, Moniteur

Les rumeurs allaient bon train ces derniers jours et le concept même du Mac Studio avait fuité. Malgré le scepticisme de certains, Apple confirme donc la nouvelle gamme d’ordinateurs de bureau, les Mac Studio.

Lorsque Apple avait lancé le Mac Mini M1, je pronostiquais que tôt ou tard Apple finirait par proposer un Mac Mini Pro pouvant convenir à un public intermédiaire entre le grand public et les professionnels. Ce public c’est moi et sans doute certains d’entre vous, à savoir les créateurs de contenu et les studios de création ou de montage vidéo. C’est certainement avec cette même logique qu’Apple a décidé de lancer une nouvelle gamme nommée Mac Studio.

Le Mac Studio est en gros un Mac Mini gonflé. En conservant son empreinte sur votre bureau, le Mac Studio se distingue visuellement d’u Mac Mini par une plus grande hauteur (9,5 cm). Imaginez trois Mac Mini empilés les uns sur les autres et vous aurez une petite idée de la taille du joujou. Mais en quoi ce Mac Studio justifie ce nouveau nom ?

Apple a tout simplement repris sa fameuse puce M1 Max utilisée dans ses derniers Macbook Pro 14″ et 16″ et l’a intégré dans ce boîtier mieux ventilé. On peut donc espérer que les M1 Max du Mac Studio soient capables d’offrir une performance supérieure à ceux intégrés sur les MacBook Pro dont la conception mobile requiert une plus grande optimisation entre refroidissement et consommation électrique là où un ordinateur de bureau n’en a pas vraiment à en tenir compte. Il va falloir attendre les benchmarks et les tests en utilisation réelle pour juger sur pièces. Le tout premier modèle Mac Studio se base ainsi sur un M1 Max 10 Core CPU/24 core GPU avec 32Go de mémoire et un SSD de 512 Go ultra-rapide pour un prix de 2299€. Il est possible de choisir également un M1 Max 10core CPU/32core GPU pour 230€ plus cher.

Apple aurait pu s’arrêter là mais le constructeur de Cupertino annonce également les Mac Studio intégrant le M1 Ultra. Hé oui, Apple a encore une autre puce histoire de titiller l’intérêt des utilisateurs n’ayant jamais assez de puissance pour leur travail. La M1 Ultra n’est en fait pas une nouvelle puce mais deux M1 Max reliés par un connecteur spécialement conçu par Apple pour conserver toutes les performances. Ce connecteur nommé UltraFusion permet une bande passante de 2,5 To/s. Pour simplifier, la M1 Ultra possède la puissance de deux M1 Max et est reconnu comme une seule entité par le système et les logiciels. Les développeurs n’auront donc rien de spécifique à faire pour tirer partie de ses capacités. Evidemment, toute cette puissance se paie. Le modèle de base à base de M1 Ultra 20core CPU/48core GPU débute à 4599€ avec 64 Go de mémoire et un SSD de 1 To. Ceux qui veulent aller encore plus loin peuvent opter pour une puce M1 Ultra 20core GPU/64core GPU pour un prix astronomique de 5749€. Autant dire qu’il faut vraiment avoir besoin des 16core GPU supplémentaires.

Dans tous les cas, les M1 Ultra comprennent un Neural Engine 32 coeurs (16 pour le M1 Max) pour tout ce qui est machine learning ou encore un moteur média surpuissant avec accélération matérielle pour le H264, HEVC, ProRes et ProRes RAW, deux moteurs de décodage vidéo, quatre moteurs d’encodage vidéo, quatre moteurs d’encodage/décodage ProRes (moitié moins sur les M1 Max). Autant dire que tous ceux qui travaillent énormément avec de la vidéo que ce soit 1080p, 4K ou 8K peuvent déjà se réjouir de pouvoir travailler avec fluidité. Apple annonce ainsi que le Mac Studio M1 Ultra est tout simplement capable de jouer 18 flux 8K ProRes simultanément sans saccade. C’est assez surréaliste lorsqu’on sait que sur bien des configurations, faire jouer un seul flux 8K peut s’avérer problématique. Evidemment, toutes ces capacités seront utiles pour les professionnels ou ceux dont c’est le métier de manipuler de telles vidéos. Pour l’utilisateur lambda, c’est assez overkill et je vous conseillerais de vous diriger vers les Macbook Pro à base de M1 Pro et M1 Max ou le Mac Studio M1 Max entrée de gamme qui offre des performances en adéquation avec les créateurs de contenu.

Côté performances, Apple donne quelques indications même s’il faudra voir en usage réel ce que cela donne :

Des performances CPU jusqu’à 3,8x plus rapides que l’iMac 27 pouces le plus véloce avec processeur 10 cœurs.

Des performances CPU jusqu’à 90 % plus rapides que le Mac Pro avec processeur Xeon 16 cœurs.

Des performances CPU jusqu’à 60 % plus rapides que le Mac Pro 28 cœurs.

Des performances graphiques jusqu’à 4,5x plus rapides que l’iMac 27 pouces et jusqu’à 80 % plus rapides que la carte graphique Mac la plus rapide actuellement disponible.

Un transcodage vidéo jusqu’à 12x plus rapide que l’iMac 27 pouces et jusqu’à 5,6x plus rapide que le Mac Pro 28 cœurs.

La connectique est quasiment identique entre les modèles M1 Max et M1 Ultra des Mac Studio. On a ainsin droit à 4 ports Thunderbolt 4 à l’arrière, un port 10 Gigabit Ethernet, 2 ports USB type-A (5 Gbit/s), un port HDMI et une prise casque 3,5 mm. A l’avant, on a droit à un lecteur de cartes SDXC et deux ports USB type-C 10 Gbit/s sur les modèles M1 Max et deux ports Thunderbolt 4 sur les modèles à base de M1 Ultra. Les pros vont donc pouvoir délaisser les docks thunderbolt ou USB qu’on était obligé de brancher pour avoir suffisamment de ports. La connectivité sans fil est assurée par la compatibilité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0

Parallèlement à ces Mac Studio, Apple a également annoncé un nouveau moniteur bien plus abordable – mais toujours au prix élevé – le Studio Display. Avec une diagonale de 27″, il s’agit d’un moniteur Retina 5K. Toutefois, contrairement à la grande majorité des moniteurs disponibles sur le marché, le Studio Display intègre une puce A13 permettant des fonctionnalités tels que la gestion d’une webcam grand angle de 12 mégapixels avec la fonction Center Stage mais aussi la gestion de trois micros pour une prise de son claire et de six haut-parleurs avec audio spatial compatible Dolby Atmos. Vous pourrez même accéder à Siri. Le Studio Display peut également servir de hub puisqu’il intègre 3 ports USB-C 10 Gbit/s ainsi qu’un port Thunderbolt 3 à brancher sur votre Mac. Ce port peut alimenter votre portable Mac avec une charge de 96W. Plus besoin de sortir son chargeur. Ce moniteur n’est toutefois pas donné puisqu’il est proposé à 1749€ dans sa version verre standard avec un support à inclinaison réglable ou kit de montage VESA et 2209 avec un pied à inclinaison et hauteur variable. Ajoutez 150€ de plus pour ceux qui veulent un moniteur à verre nano-texturé.

Enfin, pour uniformiser un peu le design général entre les Mac Studio et le nouveau Studio Display, Apple va proposer une nouvelle finition argent et noir pour son Magic Keyboard avec Touch ID, son Magic Trackpad et sa Magic Mouse à acheter séparément.

Avec cette nouvelle gamme, Apple s’attaque à un public spécifique qui va enfin trouver quelque chose qui correspond mieux à leurs besoins. Ces nouveautés ne visent clairement pas le grand public pour qui les Mac à base de M1 sont déjà surpuissants. A voir maintenant ce que Apple va pouvoir proposer dans les mois à venir puisque le constructeur n’a pas encore dévoilé les appareils de sa gamme pro. Réponse dans quelques mois.