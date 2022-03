Apple met sa puce M1 dans le nouveau iPad Air

Apple joue avec l’effet de gamme sur ses iPad depuis quelques années. Outre l’iPad Mini et l’iPad, Apple a lancé il y a quelques années l’iPad Air et la série des iPad Pro. Apple vient de dévoiler la nouvelle version de l’iPad Air avec une petite surprise de taille, la puce M1.

On pensait que la fameuse puce M1 d’Apple qui est embarqué dans les Mac Mini, Macbook Pro 13 et Macbook Air ainsi que dans les derniers iPad Pro allaient rester allouée à ces machines. La puissance d’une telle puce dans une tablette permet bien des choses. Etant possesseur d’un iPad Pro 12,9″ M1, je peux vous confirmer que les possibilités sont assez incroyables dans un appareil aussi fin et léger. Avec l’évolution d’iPadOS, petit à petit, les iPad tendent à devenir un outil de travail convaincant et performant.

Apple a sans doute voulu proposer ces possibilités aux utilisateurs ayant un budget moindre d’où l’annonce de l’iPad Air M1 lors du livestream d’hier soir. Proposé en version 64 Go ou 256 Go (malheureusement pas de 128 Go) et en cinq coloris, le nouvel iPad Air n’a pas grand chose à envier à ses confrères Pro. On retrouve en son coeur la puce M1 (8 coeurs CPU et 8 coeurs GPU) dont les capacités ne sont plus à démontrer (cf. article). De ce fait, en terme de puissance, cet iPad Air 2022 n’est plus très loin des modes Pro d’Apple. Comparé à la précédente génération d’iPad Air, on gagne 60% de puissance en CPU et le GPU offre deux fois plus de puissance. Cela devrait accélérer pas mal d’apps et de jeux. Dans sa version avec connexion cellulaire, vous aurez même droit à la 5G. Cet iPad Air est également compatible avec l’Apple Pencil 2e génération.

Les différences se font sur d’autres aspects comme un écran 10,9″ avec dalle IPS d’une résolution de 2360 x 1640 pixels avec une luminosité maximale de 500 nits. Pas de technologie True Motion donc avec haut taux de rafraîchissement et donc une image un peu moins lumineuse que la gamme Pro. Toutefois, pour la majorité des utilisateurs cet écran est de très bonne qualité pour pleinement profiter de vos contenus et admirer la fluidité générale de l’iPad Air bien aidée par les 8 coeurs du GPU.

La caméra frontale semble être la même que sur les iPad Pro à savoir avec un capteur de 12 mégapixels et avec la fonction Cadre Centré (Center Stage pour les anglophones). Par contre, pas de Face ID. Apple a opté pour un bouton Touch ID ce qui n’est pas forcément plus mal. La caméra principale a un unique capteur là où les iPad Pro en possèdent deux. Il s’agit d’une caméra 12 mégapixels également avec Smart HDR3 capable de filmer jusqu’en 4K 60 images/seconde ou en 1080p à 120 ou 240 images/seconde pour des ralentis spectaculaires.

Dernier détail d’importance, Apple a enfin confirmé utiliser un port USB-C deux fois plus rapide que la précédente génération de quoi accélérer les transferts. On aura droit à un débit de 10 Gbit/s. Ce port permettra également de relier un grand nombre d’accessoires et de périphériques. Vous pourrez même relier l’iPad Air sur des moniteurs 6K avec le câble adéquat. Ce nouvel iPad est également compatible avec le fameux Magic Keyboard d’Apple.

Proposé à partir de 699€ pour le 64 Go, cet iPad Air a de quoi séduire en étant capable de proposer des performances dignes des iPad Pro à un prix plus abordable – l’iPad Pro 11″ débutant à 899€. Cela reste évidemment un produit assez premium mais dans le domaine des tablettes, les iPad n’ont pas vraiment de concurrence côté Android dont les performances sont largement inférieurs et cela depuis des années.