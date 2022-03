Plongez dans l’ambiance des films de samurai avec Trek to Yomi

Les fans de films de samurai vont certainement écarquiller leurs yeux en voyant ce projet indépendant qui semble particulièrement soigné.

Avec Trek to Yomi, son créateur Leonard Menchari aidé par Flying Wild Hog et Devolver Digital a certainement voulu rendre hommage aux films de samurai en noir et blanc notamment ceux d’Akira Kurosawa. C’est assez évident si vous regarder la vidéo et les images ci-dessous.

Se déroulant évidemment dans le Japon féodal, vous allez incarner un jeune guerrier dont le seul objectif est de protéger sa ville et les gens qu’il aime contre toutes les menaces. C’est une promesse faite à son maître.

Le gameplay du jeu en 2D est inspiré par les films muets des années 20 et 30. L’équipe a tenté de transcrire l’aspect théâtral ou on a l’impression de suivre une pièce. Pendant la conception, l’équipe a tout fait pour rester au plus proche de la culture japonaise ancienne notamment de l’époque Edo. Cela se retrouve donc dans le jeu avec des environnements soigneusement travaillés.

Je vous laisse admirer le travail avec les images et la vidéo ci-dessous. Pour sûr, ce titre m’attire au plus haut point après avoir apprécié le Ghost of Tsushima de Sucker Punch/Sony et en attendant sa suite.

Trek To Yomi est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour ce printemps 2022. Le jeu sera disponible sur le Xbox et PC Game Pass au lancement.