Un Gundam en free to play avec Gundam Evolution

Les fanatiques de Gundam ont eu droit à un sacré nombre d’adaptations vidéoludiques. Bandai Namco en annonce un de plus en free to play pour les fans de PvP.

Nommé Gundam Evolution, ce nouveau projet de Bandai Namco va permettre aux possesseurs de PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC via la branche Bandai Namco Online de se lancer dans des combats en compétitif.

Le principe est simple puisque deux équipes de 6 devront s’affronter sur les trois modes de jeu qui seront proposés au lancement : capture de points, domination et destruction. Comme vous pouvez vous y attendre, Gundam Evolution va proposer une première fournée d’unités jouables au lancement. En tout, vous aurez le choix parmi 12 modèles dont l’emblématique RX_78-2 Gundam ou encore l’ASW-G-08 Gundam Barbatos. D’autres Mobiles Suits pourront être débloqués soit en jouant et en gagnant des Capital Points (CP) ou avec des EVO Coins disponibles à l’achat avec votre carte bleue. Il en va de même pour les éléments cosmétiques. Chacune de ces unités posséderont leurs propres capacités et compétences. A vous de bien les maîtriser pour emmener votre équipe à la victoire.

Et comme dans beaucoup de titres free to play, un season pass à acheter permettra de débloquer encore plus d’accessoires tout au long de votre progression.

Gundam Evolution sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC courant 2022. Il va falloir attendre pour avoir une date de sortie plus précise.