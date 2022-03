Un nouveau State of Play chez Sony dédié à Hogwarts Legacy

Les fans de Harry Potter comprendront immédiatement de quoi il s’agit. Même si le titre est multiplateforme, Warner Bros, Avalanche Software et Sony se sont associés pour proposer un livestream sur leur prochaine superproduction.

Annoncé à la rentrée 2020 lors du PlayStation Showcase de la PS5, Hogwarts Legacy avait été reporté à 2022 au début de l’année 2021 probablement à cause de la pandémie retardant la majorité des projets en cours de développement.

Maintenant que nous sommes en 2022, il était donc grand temps que Warner Bros Games et l’équipe d’Avalanche Software – à ne pas confondre avec Avalanche Studios, responsables de Rage 2 ou encore des Just Cause – montrent leur projet d’action/RPG à monde ouvert dans l’univers créé par J.K Rowling. Vous y incarnerez un jeune sorcier débarquant à Poudlard. A vous de développer vos compétences au fur et à mesure et sélectionner vos compagnons pour affronter les ennemis. Il sera évidemment possible de choisir la maison.

Le State of Play dédié à Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard est prévu pour ce jeudi 17 mars à 22h heure française. Le livestream va durer environ 20 minutes donc presque un quart d’heure de gameplay capturé sur PS5.

Rendez-vous ce jeudi ici-même pour regarder ce que ce titre va bien donner via le player Youtube ci-dessous.

Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour 2022.