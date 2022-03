Découvrez les premières missions de GTA V sur PS5 jusqu’en 4K HDR

Près de 10 ans après sa sortie, GTA V continue à passionner la communauté. L’arrivée des consoles next gen est une occasion pour le (re)découvrir.

En effet, Rockstar Games a sorti la nuit dernière la mise à jour, payante, malheureusement, de leur Grand Theft Auto V. Pour l’occasion, le jeu bénéficie d’améliorations graphiques dont le 4K jusqu’à 60FPS, le HDR, le ray tracing, les chargements accélérés grâce au SSD et sur la PS5 l’audio 3D.

La vidéo sous-titrée VF ci-dessous – que vous devrez regarder sur la page Youtube à cause des restrictions d’âge – a été capturé sur PS5 en mode Performance RT avec donc un jeu en 4K dynamique HDR avec ray tracing. Comme vous pouvez le voir, c’est plutôt pas mal même si on peut déceler ça et là que le 60FPS n’est pas maintenu. Le gameplay gagne en tous les cas en confort.

Je vous propose en bonus la vidéo sous-titrée en VO que je propose habituellement à nos fans anglophones sur notre chaîne dédiée.

GTA V est disponible sur PS5 et XSX/S à partir d’aujourd’hui 15 mars 2022.