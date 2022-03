Sony sort une nouvelle mise à jour du firmware des PS5 et PS4

Disponible en bêta depuis quelques semaines pour ceux qui sont inscrits au programme, Sony sort enfin la version final pour sa mise à jour système de printemps.

L’une des améliorations les plus importantes concerne les partys. Leur gestion était assez calamiteuse il faut bien l’avouer depuis les débuts de la PS5 et même sur PS4 dans une moindre mesure. Désormais, on peut enfin créer des partys ouvertes et fermées. Les premières permettent à n’importe lequel de vos amis de vous rejoindre tandis que les secondes nécessitent une invitation. Ca sera nettement plus simple de gérer des partys pour des jeux en multijoueur désormais.

Pour les possesseurs de la PS5, l’interface de la Game Base a été revu pour être plus pratique. Vous avez désormais trois onglets montrant la liste des amis, les partys disponibles et le centre de messages. Cela vous évitera de devoir naviguer de trop pour accéder à telle ou telle fonction.

Parmi les autres améliorations, on notera l’interface des cartes de trophées revue ainsi que le son mono pour les écouteurs. Pour avoir une liste complète des améliorations et nouveautés, je vous propose de jeter un coup d’oeil directement sur un blog de PlayStation.

La mise à jour est disponible dès à présent sur les PS5 et PS4/Pro. Vous pouvez donc lancer votre console et mettre à jour. A noter que sur PS5, il y a une mise à jour du DualSense également. Sony n’indique pas les améliorations apportées. Sans doute une série de correctifs.