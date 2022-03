Sony sort enfin de son silence concernant la fonction VRR de la PS5

Annoncé avant même la sortie de la console, la fonction VRR pour Variable Refresh Rate alias taux de rafraîchissement variable n’est jamais apparu sur la PlayStation 5. Il faut croire que Sony a pris un sacré retard sur ce point.

Alors que le VRR est disponible sur les Xbox Series X/S depuis un moment, Sony n’a toujours pas implémenté cette technologie sur sa PS5 alors qu’il l’avait pourtant annoncé lors de la présentation de la console avant sa sortie il y a déjà plus d’un an. Le constructeur est resté même particulièrement silencieux sur ce point alors même que sa branche TV annonçait des téléviseurs compatibles.

Sony Interactive Entertainment sort donc de son mutisme et profite du blog posté ce jour annonçant la disponibilité de la dernière mise à jour PS5 et PS4/Pro pour faire le point et sans doute pour rassurer les fans.

Ainsi, le VRR ou taux de rafraîchissement variable va bel et bien arriver sur PS5 mais que “dans les prochains mois”. Etant donné que Sony a tendance à proposer des mises à jour firmware par saison, on l’aurait au mieux à l’été ou à la rentrée 2022 à mon avis.

L’implémentation du VRR sur PS5 permettrait non seulement d’en profiter sur les titres qui seront patchés ou le géreront par défaut mais également sur les titres non patchés. Les options VRR apparaîtront dans le menu Ecran et Vidéo de la console. On pourra choisir de la laisser s’activer automatiquement lorsque les jeux gérent le VRR ou la couper. On aura également le choix de l’appliquer donc aux jeux qui ne le gérent pas d’origine ou non (cf.image ci-dessous). Sony indique les futurs productions devraient proposer l’option VRR par défaut. Sans doute que le constructeur va ajouter cela dans les consignes de développement.

Pour rappel, le VRR ou taux de rafraîchissement variable est une technologie que les PCistes connaissent depuis un moment. Ils y ont droit notamment avec les technologies telles que Nvidia G-Sync ou AMD Freesync. Le principe est que l’écran compatible synchronise son taux de rafraîchissement de l’image à la sortie vidéo de la console. L’avantage de cette technique est d’éliminer des sensations de saccades et les déchirements d’écran sans parler des problèmes de cadences de trame (frame pacing pour les initiés). Cela réduit aussi la latence de saisie.

En gros, vous aurez droit à des jeux plus fluides même s’ils ont une fréquence d’images pas ultra stable. Cela ne devrait pas vraiment changer la donne sur des titres qui maintiennent par exemple un 60FPS parfait mais cela pourra grandement améliorer le confort de jeu sur des titres qui ne parviennent pas à le maintenir. On peut notamment penser au récent Elden Ring de Bandai Namco/FromSoftware qui peine à maintenir une fréquence d’images stable. Espérons juste que cela ne va pas rendre les développeurs plus fainéants à tenter d’optimiser au mieux leur jeu en se disant que le VRR compensera.

A noter toutefois, et cela est un point crucial, qu’il faut posséder un écran compatible gérant le VRR. Si vous jouez sur un téléviseur, il faut donc non seulement que vous ayiez au moins un port HDMI 2.1 mais que la TV soit compatible VRR. Si les téléviseurs récents de milieu et haut de gamme le possèdent, beaucoup d’autres ne le possèdent pas.