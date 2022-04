Découvrez le gameplay de Lego Star Wars La Saga Skywalker jusqu’en 4K HDR

Disponible depuis quelques jours, ce nouveau titre de la série Lego inspiré par la saga de George Lucas a de quoi ravir tous les fans du genre. C’est mignon, sympa, jouable et fun. Que demander de plus?

Je vous propose comme d’habitude de découvrir un peu le jeu avec les vidéos ci-dessous, la première en français, la seconde en anglais. Ces vidéos montrent les deux épisodes de la saga disponible dès le lancement du jeu à savoir l’épisode IV (le tout premier film quoi) et l’épisode VII (le premier de la dernière trilogie).

Si vous connaissez les films, vous retrouverez les scènes mythiques évidemment détournés pour l’occasion avec l’humour typique de la série des jeux Lego de TT Games.

Ces vidéos ont été capturé sur la version PS5 en 4K HDR. C’est dans l’ensemble propre et fluide. Il est vrai que les jeux Lego ne sont pas parmi les plus exigeants en terme de puissance. Toutefois, ce volet possède un petit côté monde légèrement ouvert qui devrait plaire à celles et ceux qui aiment explorer un peu plutôt que d’enchaîner bêtement les niveaux.

Lego Star Wars La Saga Skywalker est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.