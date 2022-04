L’accès anticipé à Dune Spice Wars pour le 26 avril

Dune, l’oeuvre de Frank Herbert, est revenu un peu sur le devant de la scène grâce au film de Denis Villeneuve. Pas étonnant que la franchise intéresse de nouveau le monde du jeu vidéo.

Avec Dune Spice Wars, Funcom et Shiro Games s’inspirent évidemment de l’oeuvre de Frank Herbert pour proposer un jeu de stratégie temps réel. En cela, ce titre remonte un peu aux sources puisque les tous premiers Dune en jeu vidéo étaient des jeux de stratégie temps réel (et un peu d’aventure dans le cas du titre de Cryo Interactive).

L’annonce du jour concerne donc la sortie en accès anticipé de Dune Spice Wars sur PC le 26 avril prochain. Ca sera l’occasion pour les fans de la saga et du genre de découvrir ce titre où les quatre factions sur la planète Arrakis vont se fighter pour l’épice, la ressource la plus précieuse de l’univers. Vous aurez le choix entre les Atreïdes, les Harkonnen, les Smugglers et donc, la dernière dévoilée, les Fremen. Attendez-vous à ce que chaque faction possède ses propres caractéristiques, ses propres compétences et unités à gérer. Par exemple, les Fremen attireront moins les vers des sables et s’allient plus facilement avec les Sietches cachés.

Bref, si vous aimez l’univers de Dune et la stratégie temps réel, préparez-vous pour le 26 avril prochain.

Dune Spice Wars sortira en accès anticipé sur PC sur Steam.