Konami met enfin à jour son eFootball 2022

Après un lancement chaotique – et soyons honnête totalement inutile car bien trop tôt – Konami met à jour son eFootball 2022 désormais disponible en free to play et va tenter de faire revenir les fans.

A son lancement, eFootball 2022 a surpris son monde dans le mauvais sens du terme avec un jeu buggé et une réalisation, soyons honnête, bien en deça de ce qu’on avait l’habitude de voir pour être gentil. Il est vrai qu’au passage, l’équipe avait dû adapter tout le jeu au moteur Unreal Engine plutôt que le Fox Engine de Kojima Productions. Il fallait se rendre à l’évidence, le jeu était loin d’être terminé probablement pour diverses raisons outre la pandémie.

Cette mise à jour 1.0.0 était initialement prévu pour la fin 2021 début 2022 avant que Konami ne se décide à le reporter à une date plus crédible à savoir printemps 2022. C’est donc désormais disponible sur toutes les versions du jeu à savoir PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.

eFootball 2022 qui correspond à la première saison du free to play eFootball débute donc avec cette mise à jour qui apporte son lot d’améliorations et de nouveautés et divers évènements viendront agrémenter cette saison. Vous pouvez vous faire une idée avec la vidéo à la fin de l’article.

Voici la liste des améliorations et ajouts disponibles dès à présent :

Nouvelle approche du gameplay

Comportement du joueur et du ballon

Le comportement du joueur et du ballon, sur lequel est basé le football, a été entièrement reconstruit. Grâce à l’aide d’instituts de recherche au Japon, les trajectoires de balle ont été améliorées. Le comportement du ballon sur le terrain a été analysé et les facteurs qui affectent ce dernier ont été identifiés. Des trajectoires de balle plus réalistes ont ainsi été reproduites en fonction des résultats de cette recherche. Des tirs lobés aux centres enveloppés, des passes enroulées à travers la défense aux contres – les utilisateurs peuvent désormais profiter d’un ballon au comportement réaliste au sein de nombreux scénarios. Les comportements du joueur sont naturels et ceux du ballon prennent en compte la rotation, le rebondi et la friction. Tous ces éléments permettent de créer le « moment de suspense » qui pimente souvent le football moderne. Dribbler au fil des adversaires et briser la dernière ligne de défense avec des passes sont des instants de football qui offrent l’exaltation que désirent les fans.

Batailles d’équipe tactiques

En complément du comportement individuel des joueurs, s’engager dans des batailles tactiques en incluant des éléments de jeu d’équipe qui caractérisent le football moderne est désormais possible. Les bases de ces éléments ont été restructurées afin que les scénarios familiers du véritable football se reproduisent à travers les matchs. Ces changements ont permis de créer un jeu vidéo de football dans lequel une décision tactique prise à n’importe quel instant pourrait être le facteur décisif entre la victoire et la défaite.

« Passe en puissance »

Les « Passes en puissance » sont l’un des mécanismes les plus novateurs intégrés au jeu. Passes à terre, passes lobées et centres ; désormais, les utilisateurs peuvent déclencher toutes sortes de passes incisives par le biais des « Passes en puissance ». La sensation de réaliser la passe décisive et le sentiment d’accomplissement lorsque les joueurs brisent l’opposition n’ont jamais été aussi prenants.

Types de Passes en puissance

Passe à terre en puissance : une passe rapide, jouée dans les pieds d’un coéquipier. Le ballon a tendance à flotter lors de passes lointaines

Passe lobée en puissance : une passe plus basse et plus rapide qu’une passe lobée normale

Passe en profondeur en puissance : une version plus rapide de la passe en profondeur normale, généralement jouée davantage dans les pieds du destinataire

Passe aérienne en profondeur en puissance : plus rapide que la passe aérienne en profondeur normale, elle suit une trajectoire légèrement plus basse. De plus, le ballon est généralement joué plus près des pieds du destinataire

Centre en puissance : un centre légèrement plus rapide et plus bas avec beaucoup d’effet

Centre à ras de terre en puissance : plus rapide et fouetté que le centre à ras de terre normal. Le ballon a également tendance à rebondir juste devant le destinataire

Tirs en puissance

Plus rapides et précis que les tirs normaux, avec de nombreuses trajectoires de tir possibles

Avec la mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais utiliser les Tirs en puissance pour tenter différents types de tirs selon les compétences du joueur, tels que les tirs lobés, les frappes sèches et les frappes montantes

Comme pour toutes les Passes en puissance, il faut plus de temps au joueur pour réaliser le tir, ce qui donne lieu à un élément risque / récompense. Une stratégie est donc nécessaire pour créer de l’espace et libérer les alliés

Pass-and-run (Cross Over)

La nouvelle fonctionnalité « Pass-and-run (Cross Over) » permet de réaliser des combinaisons à travers des « mouvements diagonaux » souvent observés dans le véritable football. De nouveaux schémas offensifs sont ainsi créés au centre du terrain et sur les flancs.

Tactiques défensives et changements dans les paramètres

Avec cette mise à jour, les paramètres de commandes de la défense ont été modifiés pour que le ballon puisse être retiré intuitivement. Le comportement du joueur a également été amélioré afin de rendre le jeu défensif plus satisfaisant. En complément, des éléments de défense d’équipe ont été ajoutés pour garantir que les meilleurs résultats puissent être obtenus en prenant les bonnes décisions selon les idéologies du football.

Pressing

Cette commande permet aux utilisateurs de récupérer le ballon proactivement

Les joueurs se dirigent vers le ballon et lorsqu’ils sont à sa portée, ils performent un tacle debout

Contenir

Les dribbleurs difficiles peuvent être gérés en utilisant « Contenir », une option de défense qui permet à l’utilisateur de suivre et contenir l’opposition plutôt que d’essayer proactivement de récupérer le ballon

En conduisant l’adversaire sur le côté tout en conservant le corps du joueur de face, l’utilisateur peut gagner du temps et attendre le moment opportun pour reprendre possession du ballon

Demander un pressing

Nouvel ajout dans le cadre de cette mise à jour, la commande « Demander un pressing » incite toute l’équipe à travailler de concert pour récupérer le ballon

Utiliser cette fonctionnalité envoie un coéquipier faire pression sur l’adversaire qui détient le ballon, permettant à l’utilisateur de choisir de couvrir l’espace ou de doubler

Nouvelle construction d’équipe avec “Équipe de rêve”

“Équipe de rêve”

« Équipe de rêve » est un tout nouveau mode de jeu dans lequel les utilisateurs peuvent construire leur propre équipe originale en lien avec les « Saisons », en signant des joueurs et des managers grâce à des items (comme des GP, qui peuvent être acquis en jouant des matchs) et affronter d’autres utilisateurs du monde entier.

Dans « Équipe de rêve », les utilisateurs peuvent sélectionner et signer les joueurs et managers qui correspondent à leur idéologie

Ensuite, les utilisateurs développent et renforcent leurs joueurs à travers des entraînements et un système de niveaux, afin qu’ils s’alignent avec le style de jeu souhaité

Les utilisateurs organisent leur équipe en signant et en développant des joueurs, et en trouvant le style de jeu d’équipe le plus adapté pour construire leur propre « Équipe de rêve » et donner vie à leur idéologie

Les utilisateurs peuvent affronter d’autres « Équipes de rêve » construites par des utilisateurs du monde entier, et ont la possibilité de jouer également contre l’IA lors d’événements* spéciaux pour obtenir des récompenses

Des événements à thème en lien avec les « Saisons »

Chaque « Saison », d’une durée limitée, donnera lieu à des événements à thème auxquels les utilisateurs pourront participer avec leur Équipe de rêve.

Le thème de chaque Saison sera basé sur des sujets actuels de l’univers du football, et proposera divers événements

Les événements Défis permettront aux utilisateurs de s’affronter entre eux, tandis que les événements Circuits leur proposeront de jouer contre l’IA

Signer des joueurs et assembler une équipe qui correspond au thème de la Saison peut donner un avantage aux utilisateurs lors de ces événements*

*Les événements débuteront le 21 avril.

Ligue eFootball™*

La Ligue eFootball™, basée sur des divisions, invite les utilisateurs à jouer des matchs JcJ pour atteindre le sommet. Les utilisateurs développent leur propre Équipe de rêve en signant leurs joueurs et managers favoris et participent à la ligue pour affronter des utilisateurs du monde entier.

Chaque « Phase » durera 28 jours, durant lesquels les utilisateurs joueront continuellement des matchs avec l’objectif d’atteindre la Division la plus élevée

Si les utilisateurs atteignent le seuil « Promotion » en 10 matchs, ils seront promus ; à l’inverse, s’ils n’atteignent pas le seuil « Rester », ils seront relégués

Lorsque les utilisateurs se retrouvent dans la Division la plus élevée (Division 1), ils jouent pour monter en rang. Les batailles de promotion deviennent ainsi des batailles de position

À la fin d’une Phase, les récompenses seront distribuées en fonction de la plus haute Division atteinte. Le classement sera remis à zéro et une nouvelle Phase débutera

*La Ligue eFootball™ débutera le 21 avril.

Joueurs et types de cartes

L’une des principales fonctionnalités du mode Équipe de rêve consiste à acquérir les services de joueurs et managers spécifiques. Les utilisateurs peuvent signer des joueurs et managers Standards de leur choix en dépensant des GP obtenus en jouant. Les différents Types de joueurs sont les suivants :

Légendaire : les joueurs Légendaires sont basés sur une saison spécifique au cours de laquelle ils ont obtenus des résultats spectaculaires (sont inclus également les joueurs retraités qui ont eu une brillante carrière)

Tendance : les joueurs Tendances sont basés sur un match ou une semaine de la saison en cours où ils ont brillé

À l’honneur : des joueurs triés sur le volet, basés sur leur performance durant la saison en cours

Standard : les joueurs Standards sont basés sur leur performance durant la saison actuelle

Standard (brillant) : parmi les joueurs Standards, il est possible de signer un joueur avec une maîtrise du Style de jeu d’équipe plus élevée que la normale

Nouvelles licences

De nouvelles licences vont être ajoutées pour le Japon et l’Amérique du Nord :