L’univers NieR débarque sur New State Mobile

Les créateurs de PUBG avaient lancé il y a quelques temps un titre spécifique aux mobiles iOS et Android, New State Mobile. Krafton continue à l’étoffer avec du contenu pour attirer les gamers mobiles.

Cette fois-ci, Krafton a signé un partenariat avec l’éditeur nippon Square Enix pour intégrer les personnages de la saga NieR dans New State Mobile. Ainsi dès à présent et jusqu’au 19 mai prochain, les joueurs peuvent découvrir des éléments provenant de l’univers de NieR :

De nouveaux vêtements et objets inspirés de la série NieR : La collaboration comprend des costumes de personnages emblématiques tels que 2B et 9S de NieR : Automata ainsi que le Protagonist et Kaine de NieR Replicant ver.1.22474487139… que les joueurs pourront tenter d’obtenir. Des objets supplémentaires seront disponibles tels qu’un emote, une armure, des skins d’armes et de véhicules, et bien plus encore. Tous les objets peuvent être récupérés dans les caisses de la série NieR jusqu’au 19 mai.

: La collaboration comprend des costumes de personnages emblématiques tels que ainsi que le que les joueurs pourront tenter d’obtenir. Des objets supplémentaires seront disponibles tels qu’un emote, une armure, des skins d’armes et de véhicules, et bien plus encore. Tous les objets peuvent être récupérés dans les caisses de la série NieR jusqu’au 19 mai. Un événement en jeu pour la série NieR : Un événement de récompense en jeu sera disponible tout au long de la collaboration. Les joueurs qui termineront les missions thématiques pourront obtenir une icône et un cadre de profil et un effet de cadre de la série NieR. Ils pourront ainsi les utiliser pour personnaliser leur profil.

Si cela vous intéresse, vous pouvez aller télécharger et découvrir le shooter battle royale free to play New State Mobile sur iOS et Android dans leurs stores respectifs.