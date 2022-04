Roccat sort sa nouvelle souris gaming, la Burst Pro Air

BLOC INFO Constructeur Roccat Genre Souris Gaming ACHETEZ SUR AMAZON Version noire Version blanche

Les gamers sur micro ont du choix côté souris et cela à tous les tarfis. Roccat lance sa nouvelle souris gaming plutôt haut de gamme pour les plus exigeants.

Nommé Burst Pro Air, cette nouvelle souris de Roccat est proposée en deux coloris, noir et blanc. De conception symétrique, cette souris est donc parfaitement utilisable par un droitier comme un gaucher. Elle dispose des boutons traditionnels sur le dessus mais également de boutons latéraux. Bien entendu, via logiciel ou système, vous pourrez attribuer des rôles à ces divers boutons. Ces derniers ont des Titan Switch Optical annoncés comme deux fois plus rapides que les interrupteurs mécaniques avec un actionnement en 0,2 ms et plus résistants également avec une durée de vie annoncée de 70 millions de clics.

La Burst Pro Air dispose également du système Stellar Wireless de la marque permettant de se préserver d’une perte de signal ainsi que d’un capteur optique Roccat Owl-Eye 19000 DPI. Le constructeur annonce une autonomie de 100h environ. Vous pourrez récupérer 5h d’utilisation avec une charge rapide de 10 minutes. Côté look, les fans d’éclairage RGB apprécieront sa coque transparente laissant passer les lumières colorées avec quatre zones éclairées par LED compatibles avec la technologie AIMO de Roccat.

La Burst Pro Air est toujours une souris sans fil et ne pèse que 81 grammes. Vous aurez le choix entre une connexion en 2.4 GHz ou via Bluetooth 5.2.

La Roccat Burst Pro Air est disponible dès à présent chez la majorité des revendeurs pour environ 100€.