Capcom annonce le développement du remake de Resident Evil 4

Après le remake des trois premiers volets fort réussis qui ont connu un beau succès, rien d’étonnant à ce que Capcom ne s’attaque au célébrissime Resident Evil 4 qui est considéré par beaucoup comme le meilleur de la saga.

C’est donc lors du State of Play de Sony que Capcom annonce l’arrivée en mars 2023 du remake de Resident Evil 4 sur PS5, XSX/S et PC. Capcom a donc décidé d’abandonner la précédente génération de consoles pour se focaliser sur les nouvelles et sur PC.

Développé toujours avec leur moteur RE Engine, Resident Evil 4 va évidemment reprendre bien des aspects du titre originel sorti sur GameCube en modernisant non seulement le gameplay mais aussi la réalisation. Capcom annonce déjà que le scénario a été réimaginé. On est donc en droit de s’attendre à quelques surprises même si, dans la vidéo ci-dessous, on y reconnait quelques scènes mythiques. On y retrouve évidemment ce cher Leon S. Kennedy envoyé sauver la fille du président des Etats-Unis.

Bref, je vous laisse découvrir les premières images et la vidéo ci-dessous pour vous faire une idée et commencer déjà à économiser 😉

Resident Evil 4 Remake sortira le 24 mars 2023 sur PS5, XSX/S et PC.