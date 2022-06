Resident Evil Village confirmé pour le PlayStation VR2

Le dernier opus de la saga Resident Evil, Village, va revenir sur le devant de la scène dans les mois à venir avec une version pour le futur PlayStation VR2.

Capcom annonce via une bande-annonce (cf. ci-dessous) le développement d’une version destinée au PlayStation VR2 de la PS5. Si on n’a aucune date de lancement du casque et donc du jeu, il est fort à parier que le titre et le casque sortiront à la même période. Mon pronostic ? Probablement pas avant début 2023 compte tenu de la conjoncture actuelle.

Toujours est-il que cette version devrait permettre de (re)vivre l’aventure de Resident Evil Village avec une immersion accrue et des émotions encore plus intenses. Cardiaques s’abstenir donc. A en juger par le vocabulaire utilisé par Capcom évoquant le support du PS VR2 par Resident Evil Village, on peut espérer une simple mise à jour – à moins que l’éditeur ne décide de taper de nouveau dans votre portefeuille même si vous avez déjà le jeu.

Resident Evil Village sur PS VR2 prendra en charge la technologie PlayStation VR2 Sense pour des contrôles encore plus intuitifs et de nouvelles manières d’interagir avec le décor et les éléments du jeu. On pourra ainsi bouger les contrôleurs comme s’ils s’agissaient de nos bras et mains pour se protéger des attaques ennemis ou encore pouvoir utiliser deux armes à la fois.

Pour le moment aucune date de sortie n’est confirmé pour cette version PS VR2. Il faudra attendre que Sony ne confirme la date de sortie du casque PS VR2.

Retrouvez toutes les informations sur le site officiel du jeu