Le prochain Dragon Age se nomme Dragon Age Dreadwolf

Bioware et Electronic Arts se sont fendus d’un petit blog pour dévoiler une information attendue par des millions de fans à travers le monde.

C’est ainsi via le blog officiel que Bioware dévoile le nom final du très attendu Dragon Age 4. Il va donc falloir l’appeler Dragon Age Dreadwolf.

Le billet posté par Bioware reste toutefois plus qu’évasif mis à part que ce Dreadwolf fait Solas que les fans de Dragon Age Inquisition connaissent. Il était un de vos compagnons d’aventure. Bioware joue sur un mystère entourant ce personnage. Il avait toutefois déjà été teasé en 2018 lors de l’annonce du projet.

Il va falloir attendre encore de longs mois avant d’en savoir plus puisque le jeu ne sortira pas avant 2023. Bioware compte toutefois donner plus de détails plus tard cette année. Patience donc…