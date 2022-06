Apple annonce son nouveau MacBook Air avec sa nouvelle puce M2

Si vous suivez Playscope, vous êtes déjà au courant des fameuses puces M1 et ses variantes qu’a lancé Apple pour se dédouaner des CPU Intel. Apple passe à la vitesse supérieure avec sa puce M2 et dévoile les premières machines à en profiter.

Seconde génération de ses puces de la série M dédiées aux Mac, la puce M2 reprend le concept de son prédécesseur en y apportant diverses améliorations. Ainsi, le CPU 8 coeurs composé de 4 coeurs performance et 4 coeurs économie sont plus rapides que sur le M1 jusqu’à 18% selon Apple. Le GPU et ses 8 ou 10 coeurs en fonction de la configuration gagne aussi en performance jusqu’à 35% selon le constructeur. Parallèlement, le M2 pourra intégrer jusqu’à 24 Go de mémoire avec une bande passante mémoire de 100 Go/s et un SSD de 256 Go à 2 To. Le Neural Engine intégré s’il est toujours de 16 coeurs est également boosté ainsi que le Media Engine qui accéléra l’encodage/décode H254 et HEVC (H265) mais aussi le ProRes et le ProRes Raw avec une gestion des vidéos 8K. Bref, sur le papier, le M2 surpasse son prédécesseur sur tous les points évidemment.

Un MacBook Air M2 des plus séduisants

A l’instar du lancement du M1, Apple a décidé d’intégrer son tout nouveau M2 sur son ordinateur portable le plus vendu à savoir le MacBook Air. Pour l’occasion, Apple a enfin décidé de renouveler le design du MacBook Air. Ce nouveau modèle reprend un peu les codes du design inauguré par les MacBook Pro 14″ et 16″ mais en étant plus fin et bien plus léger. Le nouveau MacBook Air M2 ne pèse ainsi que 1,24 kg pour 1,13 cm d’épaisseur, 30,41 cm de longueur et 21,5 cm de largeur. Il est ainsi un peu plus profond mais plus léger et plus fin que son prédécesseur. Il est proposé en 4 coloris. En plus des traditionnels argent et gris sidéral, Apple annonce deux autres couleurs à savoir minuit et lumière stellaire. Le clavier semble totalement identique à celui disponible sur les modèles de MacBook Pro 14″ et 16″ avec TouchID. Le Trackpad Force Touch garde les caractéristiques qui en font le meilleur trackpad toutes machines confondues.

L’affichage reprend la même approche que sur les MacBook Pro 14″ et 16″ à savoir un écran plus important occupant une plus grand surface mais avec un notch sur la partie supérieure de l’écran où est placé la caméra Facetime HD 1080p (enfin !) et quelques capteurs. Certains n’aimeront pas ce détail. Personnellement, pour l’avoir sur mon MacBook Pro 16″, cela ne me gêne pas et on gagne un peu d’espace d’affichage. D’ailleurs le nouveau MacBook Air M2 a un écran de 13,6 pouces avec des bords plus fins au lieu d’un 13,3 pouces sur le précédent modèle. On a droit à un écran Liquid Retina donc rétroéclairé par LED avec technologie IPS pour une résolution de 2560 x 1664 avec un milliard de couleurs, la technologie True Tone et une luminosité maximale de 500 nits. Bref, un bel écran mais tout de même un cran en dessous de ce qu’on a sur les MacBook Pro 14″ et 16″.

L’audio devrait être correct à en juger par le système audio à quatre haut-parleurs pour un son stéréo ample. Ce système est même capable de prendre en charge l’audio spatial en lecture musicale (principalement en provenance d’Apple Music) ou en vidéo avec compatibilité Dolby Atmos. Pour les conférences, ce MacBook Air M2 dispose d’un ensemble de trois microphones avec beamforming directionnel pour bien capter votre voix. A voir la qualité du rendu final. Généralement ça dépanne mais cela ne peut tout de même pas remplacer un véritable microphone (ce que je conseille toujours).

Côté connectique, on a droit à deux ports Thunderbolt 3/USB 4 capables d’un débit de 40 Gbit/s en Thunderbolt 3 et USB 4 et 10 Gbit/s en USB 3.1 Gen 2. Une prise casque audio 3,5 mm prenant en charge les casques à haute impédance est également disponible. Enfin, pour l’alimentation, un port de charge MagSafe 3 est intégré également même si on peut également alimenter sur n’importe lequel des deux ports Thunderbolt/USB4 de type USB-C. En fonction de la configuration, vous aurez droit à un adaptateur secteur de 30 W standard, un adaptateur de 35W avec deux ports USB-C de charge ou un adaptateur de 67W pour la charge rapide permettant d’obtenir 50% de charge en 30 minutes.

Avec sa batterie de 52,6 Wh, Apple annonce une autonomie de 18 heures de lecture vidéo ou 15h de navigation web sans fil. A l’usage, il est fort à parier que vous pourrez sans doute l’utiliser toute une journée durant sans trop de problème comme sur le précédent modèle.

La configuration de base du MacBook Air M2 comprend un CPU et un GPU 8 coeurs, 8 Go de mémoire et un SSD de 256 Go pour 1449€. Le prix est d’ailleurs la mauvaise nouvelle du moment puisqu’il est supérieur au prix habituel de toute configuration d’entrée d’un MacBook Air. Il faut croire que l’explosion des coûts a aussi touché Apple – les mauvaises langues diront que la taxe Apple a été augmenté. Pour compenser sans doute, Apple maintient d’ailleurs le précédent MacBook Air M1 au catalogue toujours à 1199€. Si vous vous amusez à booster la configuration au maximum avec 24 Go de RAM, un SSD de 2 To, CPU 8 coeurs, GPU 10 coeurs et un adaptateur secteur 67W, on est à 2999€.

Apple continue à soigner son bébé le plus populaire. Si le prix a subi une certaine inflation, il faut tout de même avouer que les améliorations – tout du moins sur le papier – pourraient la justifier. Il faudra évidemment voir ce que donne cette machine en usage réel. Pour avoir travaillé pendant plus d’un an sur une machine M1 de manière intensive, je peux vous parier sans risque qu’un tel MacBook Air M2 répondra aux sollicitations de tous types d’utilisateurs. Il en faudra beaucoup pour le mettre à genoux pour probablement 90% du public. A moins que vous ayiez un usage professionnel dans certains domaines, ce MacBook Air M2 semble être vraiment le compagnon idéal.

Réponse dans quelques semaines puisque ce MacBook Air M2 ne sera disponible qu’en juillet 2022 à une date encore non précisée curieusement par Apple. On est d’ailleurs également sans date pour les précommandes. Patience donc si la machine vous intéresse. Et vous voulez un conseil, si vous comptiez l’acquérir, il va falloir le faire rapidement car il est plus que probable que ce MacBook Air M2 partira très vite et pourrait avoir des délais de livraison allongés rapidement à l’instar de la majorité des modèles de Mac à base de M1/Pro/Max/Ultra.

En aparté, Apple a aussi mis à jour l’ancien MacBook Pro 13″ avec TouchBar en remplaçant le M1 par le M2. Tout est donc quasiment identique excepté pour les caractéristiques apportées par le M2. Difficile de comprendre pourquoi Apple conserve ce modèle au catalogue mais il y a sans doute encore un public pour une telle machine.