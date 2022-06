Bethesda montre enfin du gameplay pour son Starfield

Annoncé il y a plusieurs années déjà et espéré pour cette année, l’action/RPG Starfield de Bethesda Softworks a été repoussé à 2023. Le showcase de Microsoft/Bethesda a enfin permis d’en savoir plus sur ce projet d’envergure.

Lorsque vous verrez ou lorsque vous avez vu la vidéo ci-dessous de Starfield, difficile pour sûr de ne pas penser à No Man’s Sky d’Hello Games. Avec Starfield, vous allez vous embarquer dans une aventure intergalactique à explorer plus de 1000 planètes complètes avec pour chacune leur propre faune et flore ainsi que ses infrastructures. Imaginez un Fallout ou Skyrim avec la thématique space opera et vous aurez une bonne idée de ce que Starfield sera.

L’action se déroule en 2330. L’humanité est capable désormais de voyager au-delà du système solaire pour s’établir sur de nouvelles planètes et partir en explorer de nouvelles. Le joueur que vous êtes allez incarner un mineur spatial travaillé pour Constellation, le dernier groupe d’explorateurs de l’espace à la recherche d’artéfacts rares pour mieux comprendre l’univers. A vous de voyager, explorer, discuter avec des locaux mais aussi à combattre d’autres factions, des pirates, etc.

RPG oblige, votre personnage va évoluer au fur et à mesure de votre aventure avec de meilleurs équipements et armes. Comme les précédents titres, Starfield va vous permettre de créer votre personnage dans le moindre détail. L’éditeur a été d’ailleurs conçu pour donner une grande liberté pour créer votre héros ou héroïne entre les aspects physiques mais aussi les attributs en fonction du type de background que vous choisissez, chacun donnant trois capacités de départ. Vous aurez également trois traits de personnalité à choisir qui donneront quelques avantages mais aussi des inconvénients.

Le système des capacités et les arborescences s’inspire évidemment de ce qui avait été fait sur les précédents titres. Vous pourrez débloquer des capacités au fur et à mesure que vous allez monter en niveau et vous pourrez les améliorer en les utilisant ou en remplissant divers objectifs.

Pour les fans de bricolage, Starfield aura son système de crafting qui vous permettra de lancer la R&D et la fabrication d’armes, d’équipements mais aussi de nourriture et autres en fonction des ressources que vous aurez trouvé.

Chaque joueur pourra construire son propre avant-poste qui vous servira de base pour reprendre des forces, des ressources, etc à l’instar de ce qu’on avait sur les Fallout. Plus encore, vous pourrez engager des NPC pour les faire tourner.

Le clou pour tout jeu d’exploration spatial : le vaisseau. Starfield nous permettra de créer notre propre vaisseau avec tous les composants qu’on pourra avoir au fur et à mesure de l’aventure – je vous parie que certains tenteront de recréer Faucon Millénaire et autres vaisseaux célèbres de films de SF. Vous pourrez totalement personnaliser le look mais aussi l’agencement des différentes parties du vaisseau grâce à un éditeur complet. Le jeu final comprendra des tonnes de composants et de pièces de vaisseau de constructeurs divers et variés. A vous de les agencer comme bon vous semble affectant par la même occasion leur capacité, leur comportement que vous pourrez ressentir par exemple lors des combats dans l’espace. Comme pour votre avant-poste, vous allez pouvoir engager des membres d’équipage et évidemment voler avec votre vaisseau.

Starfield ne se finira probablement rapidement compte tenu de la taille du jeu. Non seulement la ville principale est immense – la plus immense jamais créé par Bethesda mais chaque planète peut être exploré n’importe où. Et ce sera non seulement le cas de chaque planète du système mais de chaque planète de la centaine de systèmes solaires pour au total plus de 1000 planètes que vous pourrez explorer de fond en comble. Sans atteindre les sommets de ce que propose No Man’s Sky et ses milliards de planètes, Starfield devrait offrir une aventure qu’on espère épique et un scénario intéressant ce qui pêche dans No Man’s Sky et son approche procédural.

Il va falloir patienter encore puisque Starfield ne sortira qu’en 2023 sur XSX/S et PC.