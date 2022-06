No Man’s Sky arrivera à l’automne sur Nintendo Switch

Le jeu d’exploration de l’univers No Man’s Sky va enfin être adapté pour la petite Nintendo Switch. A vous de découvrir l’immensité intergalactique dans le creux de votre main à l’automne prochain.

Hello Games et Bandai Namco ont annoncé leur partenariat pour lancer la version Switch du célèbre No Man’s Sky pour l’automne prochain. Le titre sera disponible en version numérique sur le Nintendo eShop ou en version physique.

Pour rappel, No Man’s Sky permet d’exploration des milliards de planètes toutes avec leur propre faune, flore et ressources. Vous pourrez alors non seulement explorer mais aussi installer vos bases, fabriquer, construire, échanger ou se battre.

La version Switch devrait bénéficier du jeu d’origine ainsi que de toutes les mises à jour (une bonne vingtaine depuis le lancement sur PS4) qui ont permet de soit corriger le jeu, soit l’enrichir avec toujours plus à faire.

No Man’s Sky sortira sur Switch le 7 octobre 2022. Une version physique PS5 sortira à la même date.