The Mighty Thor arrive sur Marvel’s Avengers la semaine prochaine

A l’instar du prochain film Thor Love & Thunder, Jane Foster va également s’incruster dans le Marvel’s Avengers de Square Enix et Crystal Dynamics sous la forme de The Mighty Thor.

Même si le jeu peine à maintenir sa communauté, cela n’empêche pas Crystal Dynamics de continuer à souvenir son bébé avec du nouveau contenu toujours gratuit pour les possesseurs du jeu. Cette fois-ci, histoire de surfer sur la franchise Marvel dont le prochain film est Thor Love & Thunder, Crystal Dynamics va ajouter un nouveau personnage à la liste des héros disponibles en la personne de Jane Foster dans son rôle de The Mighty Thor, le pendant féminin de Thor.

Si elle a évidemment un modèle 3D et des costumes différents, The Mighty Thor reprend un certain nombre des capacités qu’on avait déjà pour Thor. Toutefois, l’équipe a tout de même ajouté des éléments spécifiques à Jane Foster histoire de varier les plaisirs et pousser les joueurs à l’essayer. Elle aura ainsi des capacités spécifiques avec des combos et des attaques puissances à distance.

Les collectionneurs vont pouvoir se lancer à la quête pour ses emotes, accessoires et costumes spécifiques à The Mighty Thor.

The Mighty Thor devrait débarquer dans le jeu avec la mise à jour 2.5 de Marvel’s Avengers qui devrait être disponible à partir de demain 28 juin.

Marvel’s Avengers est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia.