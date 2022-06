Une longue séquence de jeu pour A Plague Tale Requiem

Le périple d’Amicia et Hugo va continuer avec le second volet du jeu d’aventure/infiltration d’Asobo Studio. L’équipe vous propose de jeter un coup d’oeil sur le gameplay de cette suite, A Plague Tale Requiem.

La vidéo de gameplay ci-dessous d’une durée d’une dizaine de minutes permet de se faire une idée sur la nouvelle cavalcade d’Amicia et Hugo dans le moyen-âge français, tentant tant bien que mal de survivre aux poursuivants et au contexte des plus accablants. Si vous le souhaitez, le jeu est désormais en précommande.

A Plague Tale Requiem est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 18 octobre 2022.