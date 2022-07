Microids annonce de nouvelles aventures pour Astérix et Obélix

Avec l’aide de l’équipe Osome Studio, Microids prépare donc de nouvelles aventures à notre plus célèbre duo de gaulois avec Astérix & Obélix XXXL Le Bélier d’Hibernie que tous les fans vont pouvoir découvrir à l’automne prochain.

Avec ce nouveau titre, on va pouvoir partir à l’aventure avec le célèbre duo et bien plus. En effet, Astérix & Obélix XXXL Le Bélier d’Hibernie va permettre de jouer en solo ou à plusieurs jusqu’à 4 joueurs en coopération. Autant vous dire que nos amis les romains vont en prendre plein le tronche.

L’intrigue qui n’est qu’un prétexte à une série de six chapitres pour castagner du romain. Il va falloir retrouver le bélier adoré d’un chef irlandais. Le jeu a été conçu pour qu’on puisse rejouer les niveaux et trouver encore plus de récompenses.

Astérix & Obélix XXXL Le Bélier d’Hibernie est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC et Mac pour l’automne 2022.