Le prochain Star Ocean sortira à l’automne

La saga Star Ocean continue son bonhomme de chemin. Star Ocean The Divine Force va permettre aux fans de la saga de repartir à l’aventure cet automne.

Action/RPG, Star Ocean The Divine Force est le dernier volet de la saga toujours développé par tri-Ace Inc. Prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC, ce nouvel opus propose deux héros : Raymond, capitaine du vaisseau marchand Ydas et Laeticia, une princesse d’une planète mystérieuse. Le duo va devoir s’entraider pour retrouver une coéquipière tout en combattant un empire ennemi sur la dite planète. Cet épisode va permettre de découvrir l’intrigue selon les points de vue des deux héros.

Square Enix prévoit une édition standard et une édition deluxe digitale. Cette dernière comprendra outre le jeu, la bande originale ainsi que divers objets in-game.

Star Ocean The Divine Force sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 27 octobre 2022.