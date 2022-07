Corsair lance sa nouvelle chaise gaming, la TC200

Twitchers, youtubers ou simples gamers, votre position de jeu est crucial pour ne pas vous détruire le dos pendant vos longues sessions de jeu. Nombre de constructeurs se sont engouffrés sur le marché de la chaise destinée aux joueurs. Corsair lance son nouveau modèle, le T200.

Le constructeur avait un précédent modèle plutôt confortable avec le T3 Rush. Avec le TC200, Corsair s’attaque au haut de gamme avec un siège proposé avec deux coloris gris clair/blanc ou noir et avec deux types de revêtement cuir synthétique ou tissu doux. Le constructeur a également revu les dimensions avec une largeur et une hauteur revues pour un confort optimal quel que soit votre gabarit. Le T200 est ainsi conseillé pour des personnes pesant jusqu’à 121Kg et mesurant jusqu’à 196 cm. Avec sa structure en acier et son rembourrage en mousse intégré, vous profiterez d’un siège confortable. Ce siège est également fourni avec un coussin repose-nuque détachable à mousse à mémoire de forme.

Le TC200 dispose de nombreux réglages sur la hauteur de l’assise ou l’inclinaison du dossier compris en 90° à 180° ainsi que sur les accoudoirs 4D.

Le Corsair TC200 est disponible dès à présent sur le site de Corsair pour 389€ quelle que soit la version choisie et chez certains revendeurs. Au moment où j’écris ces lignes, le siège est semble-t-il plus ou moins en rupture de stock. Il faudra faire preuve de patience.