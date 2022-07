Les Schtroumpfs se mettent au karting

Les petits bonhommes de Peyo n’en finissent plus d’être adaptés à toutes les sauces. Leur grande polyvalence semble leur donner droit à tous types de jeux y compris les jeux de course.

Microids et Eden Games (Gear.Club Unlimited, Test Drive, etc.) reprennent ainsi la franchise des Schtroumpfs pour proposer un jeu de karting arcade mettant en scène les célébrissimes Schtroumpfs. Comme la majorité des jeux du genre, vous pourrez choisir votre Schtroumpf préféré disposant chacun de leur kart et d’un pouvoir spécial unique. Accessible, le jeu sera jouable jusqu’à 4 en écran partagé pour des courses endiablées truffés de pièges et de raccourcis.

Schtourmpfs Kart est prévu sur Switch pour la fin 2022. Voici les premières images de ce titre familial.