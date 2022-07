Monkey Island va revenir avec un nouvel opus sur Switch et PC

L’un des grands classiques de feu LucasArts et désormais Lucasfilm Games va revenir avec un nouvel opus. Les fans d’aventure et de Guybrush vont pouvoir repartir à l’abordage.

Terrible Toybox, Devolver Digital et Lucasfilm Games préparent pour courant de cette année une nouvelle aventure dans l’univers de Monkey Island. Une fois encore, on va pouvoir incarner Guybrush Threepwood dans une nouvelle aventure dans les Caraïbes. Le jeu devrait évidemment conserver l’humour déjanté réputé de la saga et on redécouvrira divers personnages comme l’infâme LeChuck. Histoire de rester proche des précédents volets, certains des acteurs ayant prêté leur voix sur les précédents volets seront de retour.

Return to Monkey Island sortira sur Switch et PC courant 2022.