Et si vous optiez pour des écouteurs sans fil EPOS GTW 270 Hybrid pour jouer et plus encore

BLOC INFO Constructeur EPOS Type Ecouteurs sans fil intra-auriculaires ACHETEZ SUR AMAZON GTW 270 Hybrid GTW 270

Les écouteurs sans fil sont devenus très communs et souvent performants. Rien d’étonnant à ce que certains gamers les préfèrent aux casques gaming plus encombrants et plus lourds. EPOS a dans son catalogue le GTW 270 Hybrid offrant un son digne de la marque avec une connectivité plus polyvalente.

Pourquoi plus polyvalente me direz-vous puisque la majorité des écouteurs sont à la norme Bluetooth? Tout simplement parce qu’EPOS propose une solution pour les appareils ne permettant pas une connexion Bluetooth standard. Je pense notamment à certaines consoles comme les PS4/Pro et PS5 puisque le Bluetooth est utilisé par les pads de ces machines.

Non content d’être Bluetooth de base, les GTW 270 Hybrid sont vendus avec un dongle USB-C Bluetooth permettant une connexion à faible latence pour les joueurs exigeants. Branchez ce dongle sur votre PC ou votre PlayStation pour jouer avec ces écouteurs et profiter d’un bon son et d’une bonne communication grâce aux doubles microphones intégrés.

Comme beaucoup d’écouteurs sans fil intra-auriculaires, les GTW 270 Hybrid sont fournis avec plusieurs tailles d’embouts pour que vous puissiez les ajuster à votre morphologie. Avec sa conception fermée, ces écouteurs vous isoleront bien du bruit ambiant pour pleinement profiter de vos jeux ou de vos musiques préférés.

Egalement kit piéton, la technologie multipoint des GTW 270 Hybrid permet de basculer en toute transparence entre le son de votre jeu et vos appels.

Les GTW 270 Hybrid sont disponibles pour 150€ environ. Il est possible d’acheter les écouteurs GTW 270 sans le dongle USB-C pour 120€ environ.