Bandai Namco confirme Dragon Ball The Breakers pour octobre prochain

Annoncé l’année dernière, Dragon Ball The Breakers permet à Bandai Namco et s’essayer à un genre encore peu répandu et qui, me semble-t-il, peine à convaincre : le jeu multijoueur asymétrique.

Dragon Ball The Breakers est en effet un jeu où les fans vont pouvoir découvrir l’univers créé par Akira Toriyama sous un nouveau jour. Il mettra ainsi en scène 7 survivants tentant d’échapper à un méchant de la saga sous la forme d’un des antagonistes de la franchise. Les 8 personnages seront incarnés par des joueurs en ligne. Le méchant a pour objectif de mettre KO les 7 survivants. Ceux-ci a pour objectif de s’échapper du flux temporel en utilisant divers gadgets pour contrer le méchant.

Bandai Namco confirme donc une date de sortie pour Dragon Ball The Breakers. Le titre sera disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC à partir du 14 octobre 2022. Le titre sera évidemment sur PS5 et XSX/S en mode rétrocompatibilité.

Trois éditions du jeu sont prévues :

L’Edition Standard sera disponible en téléchargement uniquement et contiendra le jeu ainsi que la « Transphère C-18 » avec la compétence « Coup de pied mural » et l’accessoire « Détecteur (Bleu) »

L’Edition Spéciale sera disponible en version physique et numérique, et contiendra le jeu ainsi que le Pack Edition Spéciale avec un costume personnalisable, la Pose de Victoire « Bravo à deux mains » et le skin de véhicule « Dragon (Jaune) ». Les personnes qui précommanderont cette édition auront aussi accès à la « Transphère C-18 » et au « Détecteur (Bleu) »

L’Edition Limitée sera disponible exclusivement sur le Store Bandai Namco. En plus du contenu de l’Edition Spéciale, l’Edition Limitée aura un Steelbook, trois autocollants des Méchants, la figurine Carapace de Cell ainsi que l’accessoire in-game « Potala (Verte) ». Cet accessoire est un bonus exclusif au Store Bandai Namco pour une durée limitée.

Dragon Ball The Breakers sera disponible le 14 octobre 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.