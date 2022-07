Batgirl se montre en vidéo dans le futur Gotham Knights

Warner Bros Games et DC continuent leur campagne de promotion du futur Gotham Knights en montrant une nouvelle vidéo sur l”un des quatre personnages du jeu en l’occurence Batgirl.

Après des vidéos sur Nightwing et Robin, c’est donc à Batgirl de se montrer en vidéo et en images pour titiller l’intérêt des fans sur le futur Gotham Knights. La vidéo permet de voir Batgirl dans diverses séquences de gameplay mais aussi de cinématiques pour avoir un petit aperçu de ses capacités mais aussi des ennemis qu’elle va devoir affronter. A l’instar de Batman, elle possède de nombreux gadgets pour non seulement combattre les ennemis mais aussi résoudre divers énigmes en étant elle-même experte en codage et piratage informatique.

Pour rappel, Gotham Knights sera un jeu d’action où vous aurez à incarner un des quatre héros (Robin, Nightwing, Batgirl ou Red Hood) pour combattre le crime dans les rues de Gotham City après la mort de Batman.

Gotham Knights est prévu pour le 25 octobre 2022 uniquement sur PS5, XSX/S et PC.