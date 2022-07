Backbone One, le premier pad pour iPhone avec la licence officielle PlayStation

Beaucoup d’entre vous jouez certainement sur mobiles et il faut bien l’admettre les contrôles tactiles ne valent pas de véritables sticks et boutons physiques. De nombreux fabricants proposent des pads pour mobiles. Backbone en propose avec la licence officielle PlayStation.

Non content d’avoir la licence officielle Sony PlayStation, le Backbone One PlayStation Edition présente également un design inspiré par le DualSense de la PS5 avec sa robe blanche. A l’instar de nombreux pads pour mobile – en l’occurence ici pour les iPhone – il suffit d’écarter les deux côtés du pad pour pouvoir insérer votre iPhone sur le port Lightning.

Grâce à ce pad, les possesseurs de PS5 peuvent ainsi jouer tranquillement grâce à l’application Remote Play aux jeux possédés à distance grâce au streaming en provenance de votre propre console. Plus encore, ce pad fonctionne parfaitement avec la majorité des jeux mobiles gérant les pads comme Genshin Impact, Call of Duty Mobile, et bien d’autres.

Le pad n’a pas de batterie ni de pile car il est alimenté par votre propre iPhone via le port Lightning.

Le Backbone One PlayStation Edition est disponible dans de nombreux pays dont la France via le site du constructeur pour 120€ environ. Il existe également en noir (mais non brandé PlayStation). A noter qu’une version pour les smartphones Android est prévu pour novembre 2022.