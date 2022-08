Cyber Heist, le prochain DLC de l’action/RPG The Ascent

L’action/RPG des suédois de Neon Giant était une jolie surprise et pour celles et ceux qui veulent continuer à explorer ce monde cyberpunk un nouveau DLC se profile à l’horizon.

Et il n’y aura pas à attendre longtemps pour l’éditeur Curve Games et l’équipe de Neon Giant confirment le DLC Cyber Heist pour le 18 août prochain – dans deux petites semaines.

Avec The Ascent Cyber Heist, vous allez vous embarquer dans une nouvelle intrigue qui se déroule peu de temps après la campagne principale. Jouable en solo ou à plusieurs, vous aurez à remplir différentes missions et quêtes annexes. Pour ce faire, vous aurez à votre disposition de nouvelles armes et même de nouveaux coups de mêlée pour massacrer vos ennemis.

L’intrigue de l’extension Cyber Heist met en scène Kira vous proposant un job top secret. Désormais indépendant, vous acceptez le job et vous vous embarquez dans cette nouvelle histoire à la découverte d’une nouvelle zone avec de nouvelles technologies à récupérer. Evidemment vous ne serez pas seul à les vouloir.

L’extension Cyber Heist est proposée à 10€ environ et sera disponible sur toutes les plateformes le 18 août prochain.

The Ascent est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.