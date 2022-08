Première vidéo de gameplay et images pour PGA Tour 2K23

L’avantage d’une simulation de golf c’est qu’elle a moins d’impact écologique par rapport au véritable sport. Alors n’hésite pas à vous en donner à coeur joie avec le futur PGA Tour 2K23.

Désormais chez 2K, la licence PGA continue avec l’édition 2023 qui, comme d’habitude, apportera son lot d’améliorations et de nouveautés. Toujours développé par HB Studios, PGA Tour 2K23 se montre avec une première vidéo de gameplay qui donne un bon aperçu de l’ambiance feutrée du jeu avec son lot de joueurs et joueuses pro dont un certain Tiger Woods, les parcours, les environnements, les équipements, etc.

PGA Tour 2K23 comprendra 14 joueurs hommes et femmes dès son lancement dont Tiger Woods, Justin Thomas, Lexi Thompson, Tony Finau, Lydia Ko, Collin Morikawa, Will Zalatoris, Brooke Henderson et plus encore. Côté parcours, 2K annonce 20 parcours sous licence comme Wilmington Country Club, The Renaissance Club, St. George’s Golf and Country Club. Le jeu proposera évidemment son lot d’équipements avec les grandes marques comme Callaway Golf, FootJoy, Malbon Golf, Nike Golf, PUMA, Titleist, TravisMathew, etc.

Par ailleurs, pour toutes celles et tous ceux qui veulent encore plus détails sur ce nouvel opus, sachez que 2K a débuté une série d’articles nommée Clubhouse Reports. Le premier post vous permettre d’en apprendre plus sur les commandes, les parcours et les fonctionnalités comme le swing analogique ou en 3 clics, les différents pros et les différents parcours qui seront inclus dans le jeu mais aussi le mode MyCareer ou encore l’éditeur de parcours.

PGA Tour 2K23 est prévu pour le 14 octobre 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC en version standard. Les éditions Deluxe et Tiger Woods seront disponibles dès le 11 octobre 2022.