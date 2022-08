Sony rachète Savage Game Studios

Sony l’avait annoncé. Les rachats vont continuer et pour aujourd’hui, Sony Interactive Entertainment s’intéresse à un jeune développeur finlandais dédié au jeu sur mobiles.

Nommé Savage Game Studios, ce développeur possède deux studios, l’un à Helsinki en Finlande et un second studio à Berlin en Allemagne. Avec ce rachat, Sony Interactive Entertainment va s’adjoindre l’expertise et l’expérience de ce développeur dans le domaine des jeux sur mobiles.

On peut donc s’attendre à voir débarquer les franchises PlayStation sur les appareils iOS et Android dans les mois et années à venir.

Savage Game Studios va intégrer une nouvelle division de PlayStation Studios dédiée aux jeux sur mobiles qui fonctionnera indépendamment du département de développement sur consoles. De là à penser que Sony compte étoffer le nombre de studios dédiée mobile dans les mois et années à venir, il n’y a qu’un pas qu’on peut aisément franchir.